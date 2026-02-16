Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Conselho da Paz vai apresentar pacote humanitário para a Faixa de Gaza

Estados membros prometeram ajuda bilionária para reconstrução na região

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o Conselho de Paz apresentará um pacote humanitário e de reconstrução multibilionário para a Faixa de Gaza.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Gaza
  • donald-trump
  • onu

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.