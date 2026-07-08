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Conselho de Paz estuda criar zona humanitária em Rafah

Comitê ficaria responsável por triagem de civis desarmados que desejam se instalar no local

Conexão Record News|Do R7

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O Conselho de Paz criado por Donald Trump está avaliando a criação de uma zona humanitária na região de Rafah, localizada no sul da Faixa de Gaza.

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