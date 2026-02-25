Contas do governo têm superávit de R$ 86,9 bilhões em janeiro
Alta receita está relacionada com crescimento da economia e aumento de impostos
As contas do governo registraram um superávit primário de quase R$ 87 bilhões em janeiro, conforme divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
