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Conteúdos virais prometem atalhos para reduzir dívidas

Mecanismo tem soluções que podem gerar consequências financeiras, segundo especialistas

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As redes sociais têm sido palco para a disseminação de postagens que prometem soluções rápidas e fáceis para a redução de dívidas bancárias. No entanto, especialistas alertam que essas abordagens podem ser arriscadas devido às regras rígidas envolvidas.

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