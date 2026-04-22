Conteúdos virais prometem atalhos para reduzir dívidas

As redes sociais têm sido palco para a disseminação de postagens que prometem soluções rápidas e fáceis para a redução de dívidas bancárias. No entanto, especialistas alertam que essas abordagens podem ser arriscadas devido às regras rígidas envolvidas.



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