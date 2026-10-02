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Donald Trump faz novas ameaças contra o Irã

Presidente prometeu atingir país "com muita força" se responsabilidade em ataque for confirmada

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O presidente Donald Trump reforçou as ameaças contra o Irã após considerar provável o envolvimento de Teerã no ataque contra um voo da Flydubai.

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