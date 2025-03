'Contribuir para a redução da pobreza', diz ministro sobre crédito para pequenos empreendedores

O ministro Wellington Dias , do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, representa o Brasil na 65ª Reunião Anual do Conselho de Governadores do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que acontece entre os dias 26 e 30 de março em Santiago, no Chile.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (26), Dias fala sobre a assinatura de um acordo em apoio ao programa Acredita , do governo federal, que viabilizou mais de R$ 2 bilhões em crédito para pequenos empreendedores e inscritos no CadÚnico, com o objetivo de promover a inclusão social.



“Nesse aprendizado, o banco vai poder colocar recursos para municípios, estados, sob a forma de financiamento. [...] O que se espera é que a gente possa, com isso, contribuir para a redução da pobreza no Brasil”, diz o ministro.