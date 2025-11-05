Logo R7.com
Copom decide taxa básica de juros até o fim desta quarta (5)

Analistas de mercado acreditam na manutenção da Selic em 15% ao ano

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) realiza sua penúltima reunião do ano para definir a taxa básica de juros. Analistas acreditam na manutenção da Selic em 15% ao ano, seu maior nível em quase 20 anos, devido às pressões inflacionárias internas, como os preços da energia.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

