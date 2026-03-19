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Copom reduz taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual

Selic passou de 15% para 14,75% ao ano; é a primeira queda da taxa em quase dois anos

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O economista Miguel Daoud analisou a situação da alta taxa de juros no Brasil. A redução de 0,25 ponto percentual na Selic estava dentro das expectativas do mercado.

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