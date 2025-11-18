Coreia do Norte emite alerta sobre acordo entre Seul e Washington para armas nucleares

A Coreia do Norte emitiu um alerta sobre o acordo entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos para o desenvolvimento de submarinos com propulsão nuclear. Segundo Pyongyang, este plano pode desencadear um efeito dominó nuclear na região.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!