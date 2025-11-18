Coreia do Norte emite alerta sobre acordo entre Seul e Washington para armas nucleares
Segundo Pyongyang, plano representa graves desafios à segurança e pode desencadear 'efeito dominó' na região
A Coreia do Norte emitiu um alerta sobre o acordo entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos para o desenvolvimento de submarinos com propulsão nuclear. Segundo Pyongyang, este plano pode desencadear um efeito dominó nuclear na região.
