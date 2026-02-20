Logo R7.com
Coreia do Norte inicia 9º congresso do partido

Encontro acontece a cada cinco anos; expectativa é de anúncio dobre desenvolvimento armamentista

Conexão Record News

O 9º Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte começou nesta sexta (20), marcando o evento político mais importante do país para revisar suas prioridades nacionais.

