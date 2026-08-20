Coreia do Norte lança mísseis balísticos de curto alcance
Governo de Seul convocou reunião de emergência e declarou 'total prontidão' às forças armadas
A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos de curto alcance nesta quinta-feira (20) a partir da região de Pyongyang em direção ao mar. Em resposta à ação norte-coreana, o Gabinete Presidencial sul-coreano convocou uma reunião de segurança emergencial.
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