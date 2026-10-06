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Desenvolvedor alerta para riscos da IA criar 'objetivos'

Ex-funcionário de big techs fez alerta em audiência na Câmara de Nova York

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O ex-funcionário da OpenAI e Anthropic Jacob Coxon destacou a dificuldade que as empresas enfrentam para controlar o desenvolvimento autônomo desses modelos tecnológicos.

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