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EUA e aliados alertam para suposto 'plano letal' do Irã

Segundo comunicado, esforços incluem série de atos contra América Latina e Caribe

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Os Estados Unidos e aliados, como a Argentina e o Canadá, assinaram um documento nesta segunda (6) para alertar sobre a possibilidade de ataques do Irã à América Latina.

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