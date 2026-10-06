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Ucrânia realiza onda de ataques com drones contra a Rússia

Kiev tem visado refinarias de petróleo, depósitos de combustível e terminais de exportação

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia lançou novos ataques contra a Rússia utilizando drones. Segundo o prefeito de Moscou, mais de 650 dispositivos foram direcionados à capital russa.

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