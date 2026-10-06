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Dólar abre terça-feira (6) em queda e Ibovespa registra alta

Moeda norte-americana fechou segunda (5) cotada a R$ 5 e bolsa brasileira fechou aos 207 mil pontos

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Os resultados do primeiro turno das eleições no Brasil influenciaram a bolsa e a cotação do dólar, que abriu esta terça-feira (6) em R$ 4,97.

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