Coreia do Sul aciona caças após patrulha da Rússia e China
Aviões dos dois países foram identificados próximos ao espaço aéreo de Seul
A Coreia do Sul mobilizou suas forças para interceptar uma missão conjunta da Rússia e da China perto de seu espaço aéreo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
EUA criticam China por exercícios militares perto de ilha japonesa
Comunicado ressalta que aliança com Japão está mais forte e compromisso é inabalável
Eleições na Ucrânia podem acontecer em três meses
Presidente disse estar pronto para votação caso EUA e aliados garantam segurança
Donald Trump considera ampliar operações militares
Washington traça cenários para queda de Nicolás Maduro; negociação envolve produção de petróleo
Ferramenta permite rastreamento de investimentos ambientais
Dados possibilitam classificar custos pelo impacto positivo e negativo nas metas climáticas
Candidata democrata é eleita prefeita de Miami nos EUA
Eileen Higgins recebeu quase 60% dos votos e derrotou candidato apoiado por Donald Trump
Estudo mostra que Brasil é o quinto país mais desigual do mundo
Relatório aponta que 10% dos brasileiros no topo da pirâmide ficam com 59,1% da renda nacional
Ucrânia vai enviar nova proposta aos Estados Unidos
Plano de 20 pontos foi preparado após reunião entre Zelesky e líderes europeus em Londres
Guerra na Ucrânia: Kremlin afirma que declarações de Trump estão em sintonia com a Rússia
Porta-voz do governo russo elogiou comentários do presidente norte-americano sobre o conflito
Caixa volta a permitir mais de um financiamento ao mesmo tempo
Segundo a instituição, medida amplia crédito e impulsiona construção civil
Câmara aprova Projeto de Lei que revisa Código Penal
Projeto reduz penas, altera trechos da lei de execução penal e permite progressão de regime
Influenciador é alvo de investigação após ameaçar prefeito
Um mandado de busca e apreensão foi cumprido; policiais apreenderam arma falsa
Trump critica duramente líderes europeus em entrevista
Presidente também afirmou que pode ampliar ações militares na América Latina
Governo de Israel vai avançar para segunda etapa
Acordo prevê desmilitarização da região; Netanyahu diz que não haverá negociação
Lituânia declara estado de emergência e pede apoio militar
Segundo autoridades, vários balões vindos de Belarus interromperam tráfego aéreo no país recentemente