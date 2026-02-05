Logo R7.com
Coreia do Sul quer estreitar cooperação com a China

País não possui cadeia de suprimentos completa e também integra bloco comercial dos EUA

Conexão Record News

A Coreia do Sul está buscando fortalecer a cooperação com a China para garantir um fornecimento estável de terras raras essenciais para suas indústrias tecnológicas.

