Decisão de Dino sobre emendas é acertada, segundo economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (21), o economista Rodrigo Simões avalia que a decisão do ministro Flávio Dino , do STF (Supremo Tribunal Federal), de fiscalizar as emendas para eventos é acertada, pois contribui para a transparência nas contas públicas.



O economista destaca que o dinheiro público das emendas parlamentares não pode ficar sem verificação — a prestação de contas é essencial para revelar quem recebeu a emenda e onde o dinheiro será empregado.



No caso das chamadas “emendas Pix”, em que o dinheiro é transferido diretamente ao beneficiário, 81% não apresentam detalhes suficientes sobre as contas correntes que receberam os valores, segundo levantamento do TCU (Tribunal de Contas da União).



A decisão do ministro determina que os entes federativos — estados, municípios e União — detalhem o processo de envio dos recursos até o destino. Neste caso, são valores repassados para o Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) e para a área da saúde.