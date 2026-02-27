Logo R7.com
Defesa Civil de MG pede para moradores deixarem áreas de risco

Saiba como estão os trabalhos na Zona da Mata nesta sexta (27)

O tenente Leslie Amaral Menon, da Defesa Civil de Minas Gerais, atualiza os últimos números da tragédia climática que atinge o estado desde o início da semana.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

