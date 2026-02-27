Defesa Civil de MG pede para moradores deixarem áreas de risco
Saiba como estão os trabalhos na Zona da Mata nesta sexta (27)
O tenente Leslie Amaral Menon, da Defesa Civil de Minas Gerais, atualiza os últimos números da tragédia climática que atinge o estado desde o início da semana.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Alegações de Trump não têm respaldo em agência de inteligência
Presidente afirmou que Irã está trabalhando em mísseis que, em breve, poderiam atingir EUA
Paquistão declara guerra aberta contra o Afeganistão
Islamabade afirma que age contra grupo terrorista afegão; troca de tiros foi registrada
Afeganistão diz que deseja diálogo para encerrar conflito
Rússia também se manifestou e pediu que países resolvam diferenças por meios diplomáticos
Empresas têm até esta sexta (27) para enviar comprovantes aos contribuintes
Informes de rendimentos são necessários para preencher declaração
Drone russo é derrubado perto de porta-aviões francês na Suécia
Equipamento foi interceptado eletronicamente; embarcação participa de exercícios militares
China aconselha cidadãos a evitarem viagens ao Irã
Já a embaixada dos EUA em Israel autorizou a saída de funcionários por questões de segurança
União Europeia vai aplicar provisoriamente acordo com Mercosul
Medida busca garantir vantagem comercial ao bloco europeu enquanto avança aprovação do tratado
Irã e Estados Unidos anunciam avanço em negociações
Países vão discutir detalhes técnicos na próxima semana; Teerã pediu fim de 'exigências excessivas'
IPCA-15: produtos e serviços ficam mais caros em fevereiro
Educação e transportes foram os grupos que exerceram maior impacto sobre o índice
Intermediadoras de cripto serão obrigadas a manter sigilo de usuários
Conselho Monetário Nacional aprova regra que equipara setor a instituições financeiras
China realiza voos regulares com drones perto de Taiwan
Segundo analistas, manobras testam estratégias de distração para possível invasão
Donald Trump e Volodymyr Zelensky conversam por telefone
Líderes abordaram troca de prisioneiros e reconstrução da Ucrânia em ligação telefônica
Mais de 2.500 cidades brasileiras estão em risco de desastres naturais
Juiz de Fora é o 9º município com maior população em área de risco, segundo o Cemaden
Buscas por desaparecidos entram no terceiro dia em MG
58 mortes foram confirmadas pela Defesa Civil nas cidades de Juiz de Fora e Ubá