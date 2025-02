Defesa Civil emite novo alerta de tempestade para São Paulo; capital e litoral serão mais atingidos

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta de chuva forte para a região até terça-feira (28). Em entrevista ao Conexão Record News , o tenente e porta-voz Maxwel de Souza destaca que a capital e o litoral são as áreas de maior atenção para as chuvas.



O tenente também recomenda que as pessoas que moram em áreas de risco fiquem atentas a possíveis deslizamentos. A população deve checar sinais na estrutura das casas, como rachaduras nas paredes, ou portas e janelas emperrando, além de atenção às encostas próximas. Caso haja risco de deslizamento, o morador deve buscar a ajuda da Defesa Civil da região.