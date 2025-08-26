Deflação abre espaço para Banco Central reduzir taxa de juros ainda este ano, diz economista

O IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) , divulgado na terça-feira (26), registrou a primeira deflação em dois anos. A redução foi de 0,14% em agosto, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) . De acordo com a análise de Miguel Daoud, economista, essa queda veio “menor do que o mercado esperava”.





Conexão Record News desta terça-feira (26), Daoud analisa, entretanto, que os próximos meses não terão uma queda maior nos índices de preços no Brasil.





Apesar disso, o especialista avalia que reduções consecutivas podem abrir margem para o Banco Central do Brasil diminuir a taxa de juros





O economista comenta, porém, que esse corte na taxa básica de juros não será expressivo. Devido aos elevados gastos do governo atual, sua dívida interna aumenta e, junto com ela, o risco para quem empresta dinheiro ao Estado. Daoud analisa que o governo não pretende reduzir essas despesas devido à proximidade das eleições.