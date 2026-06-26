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Desemprego no Brasil atinge a menor taxa para o trimestre finalizado em maio

Índice ficou em 5,6%, o que representa 6,1 milhões de pessoas desocupadas

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A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em maio, representando 6,1 milhões de pessoas.

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