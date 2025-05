'Dia Livre de Impostos é uma data de conscientização e protesto', afirma organizador

Comerciantes de 26 estados e do Distrito Federal irão comercializar produtos e serviços sem repassar o valor dos tributos aos clientes nesta quinta-feira (29). A ação é idealizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem e é chamada Dia Livre de Impostos . A expectativa para este ano é de que mais de 100 mil lojas e 1.500 cidades participem da ação e que 2 milhões de consumidores sejam beneficiados pelos descontos, que chegam até 70%.



“O Dia Livre de Impostos é uma data de conscientização e protesto da alta carga tributária”, afirma Bruno Fernandes Moreira, vice-coordenador geral da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem do Distrito Federal, em conversa com o Conexão Record News desta quarta (28). O vice-coordenador comenta que é importante que todos tenham conhecimento de que a data é um protesto dos empresários e que, apesar dos impostos não entrarem nos produtos, os donos das lojas arcam com os custos, pois o desconto sai do caixa do estabelecimento, não tendo aporte do governo.



Segundo Moreira, a campanha tenta buscar a igualdade na organização dos tributos, pois o imposto acaba sendo pago pela última pessoa da cadeia, o consumidor. Ele ressalta que, quando ocorre um aumento tributário, o serviço ou produto tende a subir , travando a economia.