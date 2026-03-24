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Diesel brasileiro abre semana 74% mais barato do que no exterior

Abicom diz que abastecimento para março está seguro; mas segue monitorando desdobramentos

Conexão Record News|Do R7

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O preço do diesel vendido nas refinarias brasileiras está R$ 3 abaixo da média praticada no mercado internacional. O cenário beneficia os consumidores brasileiros, que podem pagar menos pelo combustível.

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