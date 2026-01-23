Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Dinamarca e Otan querem reforçar a segurança no Ártico

Governos insistem que soberania do Groenlândia não está em discussão

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Após o aumento da tensão com a crise entre Estados Unidos e Groenlândia, Dinamarca e a Otan querem reforçar a segurança no Ártico.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Dinamarca
  • Groenlândia
  • conexao-record-news
  • otan

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.