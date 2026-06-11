Diplomata russo discute guerra na Ucrânia com embaixadores

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia se encontrou com os líderes da França, Alemanha e Reino Unido nesta quinta (11). Durante o encontro, afirmou que a postura assumida por eles durante a guerra na Ucrânia é destrutiva.



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