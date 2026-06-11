Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Diplomata russo discute guerra na Ucrânia com embaixadores

Ele afirmou que países estão seguindo política destrutiva em relação ao conflito

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia se encontrou com os líderes da França, Alemanha e Reino Unido nesta quinta (11). Durante o encontro, afirmou que a postura assumida por eles durante a guerra na Ucrânia é destrutiva.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Ucrânia
  • diplomacia
  • europa
  • russia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.