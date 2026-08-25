Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Diretor da CIA teria feito viagem secreta a Moscou

Informação foi divulgada pela imprensa dos Estados Unidos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os Estados Unidos solicitaram à Ucrânia que evitasse atacar Moscou e regiões ao norte da Rússia. O pedido visava permitir uma viagem segura do diretor da CIA à capital russa.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • cia
  • ucrania
  • russia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.