Diretor da CIA teria feito viagem secreta a Moscou

Os Estados Unidos solicitaram à Ucrânia que evitasse atacar Moscou e regiões ao norte da Rússia. O pedido visava permitir uma viagem segura do diretor da CIA à capital russa.



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