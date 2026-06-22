Dólar abre segunda-feira (22) em queda

Com o dólar em queda e o Ibovespa em alta, o 'Conexão Record News' desta segunda-feira (22) conversou com o economista Rodrigo Simões para entender quais podem ser os possíveis desdobramentos das negociações entre Estados Unidos e Irã.



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