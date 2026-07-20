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Houthis declaram bloqueio naval contra Arábia Saudita

Segundo grupo alinhado ao Irã, embargo foi imposto baseado na lei de 'olho por olho'

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O grupo Houthi do Iêmen anunciou um bloqueio naval imediato contra a Arábia Saudita. Entenda.

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