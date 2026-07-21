Trump diz que Netanyahu não será preso nos Estados Unidos

O presidente Donald Trump afirmou que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não enfrentará prisão ao visitar os Estados Unidos. A declaração ocorreu após o prefeito de Nova York considerar essa possibilidade devido a um mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) em 2024 por supostos crimes de guerra relacionados à guerra em Gaza.



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