Presidente diz que Nicarágua não terá mais eleições

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou que o país não realizará mais eleições. Ortega, que está no poder há quase 20 anos e tem mandato até o próximo ano, busca impedir contestações eleitorais.



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