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Presidente diz que Nicarágua não terá mais eleições

Daniel Ortega está há quase 20 anos no poder e afirmou que a medida vai impedir oposição

Conexão Record News|Do R7

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O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou que o país não realizará mais eleições. Ortega, que está no poder há quase 20 anos e tem mandato até o próximo ano, busca impedir contestações eleitorais.

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