Dólar cai para R$ 5,50 e economista avisa: 'Vai ser bem difícil pensar num câmbio menor'

“O câmbio é um componente inflacionário. Então, se desce um pouco, isso ajuda todos os itens importados aqui”, avalia Carla Beni, economista, sobre a recente queda do dólar para R$ 5,50, o menor valor em quase um mês. A economista comenta que a variação cambial influencia tanto quem exporta quanto quem importa e impacta diretamente no bolso dos brasileiros.



Em conversa com o programa Conexão Record News desta terça-feira (5), a especialista ressalta que, apesar da melhora momentânea, o dólar deve continuar em patamar elevado. “Com essas incertezas geopolíticas vai ser bem difícil pensar num câmbio menor que R$ 5,50”, diz.