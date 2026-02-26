Logo R7.com
Dólar registra queda e atinge menor valor em 21 meses

Moeda norte-americana fechou quarta (25) cotada a R$ 5,12 e abriu a quinta (26) no mesmo patamar

Conexão Record News|Do R7

O dólar fechou a quarta-feira (25) cotado a R$ 5,12, e o índice Ibovespa apresentou queda um dia após atingir recorde.

