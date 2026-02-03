Donald Trump anuncia novo acordo comercial com a Índia

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (2), um novo acordo comercial com a Índia que deve reduzir as tarefas norte-americanas sobre produtos indianos de 50% para 18%.



