Donald Trump anuncia novo acordo comercial com a Índia
Tarifas sobre produtos indianos caem para 18%; em troca, Nova Déli vai suspender compra de petróleo russo
O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (2), um novo acordo comercial com a Índia que deve reduzir as tarefas norte-americanas sobre produtos indianos de 50% para 18%.
