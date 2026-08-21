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Donald Trump confirma encontro com Kim Jong-un este ano

Presidente informou que Coreia do Norte possui 57 armas nucleares 'muito potentes'

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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, confirmou que se reunirá com Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, ainda este ano.

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