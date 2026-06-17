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Donald Trump discursa após reunião com líderes do G7

Evento aborda parcerias internacionais, crescimento econômico e inteligência artificial

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O presidente dos Estados Unidos destacou sua abordagem firme em relação ao Irã durante seu mandato. Ele afirmou que o objetivo principal era garantir que o país não desenvolvesse armas nucleares.

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