Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Donald Trump diz que não pensa mais 'puramente em paz'

Líder norte-americano diz que mundo não estará seguro até que EUA controlem Groenlândia

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A tensão entre Estados Unidos e Groenlândia cresceu durante o último final de semana. Segundo o presidente americano, Donald Trump, a segurança do mundo depende do controle do país sobre o território dinamarquês.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Groenlândia
  • estados-unidos
  • conexao-record-news
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.