Donald Trump diz que solução para o conflito no Leste Europeu está mais próxima

Donald Trump, presidente dos EUA, disse que a solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia "está mais próxima do que se imagina", após conversas com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. No entanto, ele não forneceu detalhes sobre essa perspectiva. Zelensky aponta uma nova abordagem por parte de Trump, enquanto o Kremlin vê a posição americana inalterada.



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