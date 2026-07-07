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Donald Trump diz que solução para o conflito no Leste Europeu está mais próxima

Presidente conversou com Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin por telefone no final de semana

Conexão Record News|Do R7

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Donald Trump, presidente dos EUA, disse que a solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia "está mais próxima do que se imagina", após conversas com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. No entanto, ele não forneceu detalhes sobre essa perspectiva. Zelensky aponta uma nova abordagem por parte de Trump, enquanto o Kremlin vê a posição americana inalterada.

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