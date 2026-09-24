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Donald Trump e Xi Jinping se reúnem nos Estados Unidos

Líderes discutem tarifas comerciais, inteligência artificial, guerras e Taiwan

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o líder chinês Xi Jinping na Casa Branca no segundo dia da visita oficial de Xi aos EUA.

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