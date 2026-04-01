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Donald Trump está considerando retirar EUA da Otan

Presidente chamou aliança de 'tigre de papel' e disse que tem dúvidas sobre credibilidade

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Donald Trump afirmou que considera seriamente sair da Otan e descreveu a aliança como um tigre de papel.

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