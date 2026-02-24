Logo R7.com
Donald Trump fará discurso nesta terça (24) sobre Estado da União

Presidente dos EUA deve falar sobre ações contra Irã, economia, imigração e política interna

Conexão Record News|Do R7

O presidente Donald Trump avalia um possível ataque militar ao Irã caso as negociações sobre o programa nuclear do país fracassem. Em declaração recente, ele expressou preferência por um acordo pacífico, mas alertou que a ausência de consenso resultaria em consequências negativas para o Irã.

