Donald Trump fará discurso nesta terça (24) sobre Estado da União

O presidente Donald Trump avalia um possível ataque militar ao Irã caso as negociações sobre o programa nuclear do país fracassem. Em declaração recente, ele expressou preferência por um acordo pacífico, mas alertou que a ausência de consenso resultaria em consequências negativas para o Irã.



