Donald Trump faz discurso do Estado da União

No Discurso do Estado da União, feito nesta terça (24) por Donald Trump, o presidente defendeu a manutenção de tarifas, acusou os democratas de permitir a entrada de imigrantes ilegais e afirmou que a Venezuela é a nova amiga dos EUA.



