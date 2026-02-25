Logo R7.com
Donald Trump faz discurso do Estado da União

Em mensagem ao Congresso, presidente disse que Estados Unidos estão mais fortes do que nunca

Conexão Record News

  • Google News

No Discurso do Estado da União, feito nesta terça (24) por Donald Trump, o presidente defendeu a manutenção de tarifas, acusou os democratas de permitir a entrada de imigrantes ilegais e afirmou que a Venezuela é a nova amiga dos EUA.

