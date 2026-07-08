Donald Trump ordena suspensão do comércio com a Espanha

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou a suspensão das trocas comerciais com a Espanha, criticando a baixa contribuição espanhola para a defesa da Otan. No ano passado, a Espanha não cumpriu o objetivo de aumentar os gastos em defesa para 5% do PIB.



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