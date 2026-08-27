Rússia ameaça atacar alvos militares do Reino Unido em resposta

A Rússia lançou um sério aviso ao Reino Unido sobre eventuais ataques a alvos militares britânicos, em resposta ao uso de mísseis britânicos pela Ucrânia.



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