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Rússia ameaça atacar alvos militares do Reino Unido em resposta

Segundo Moscou, Londres está a um passo de se tornar legalmente cúmplica do conflito

Conexão Record News|Do R7

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A Rússia lançou um sério aviso ao Reino Unido sobre eventuais ataques a alvos militares britânicos, em resposta ao uso de mísseis britânicos pela Ucrânia.

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