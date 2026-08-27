Rússia lança novos ataques com mísseis e drones na madrugada

Na madrugada desta quinta-feira (27), a Rússia lançou um ataque aéreo contra a capital ucraniana, Kiev, e outras cidades do país. O ataque incluiu o lançamento de mísseis balísticos e drones. Autoridades ucranianas informaram que sete mísseis balísticos foram disparados junto com um míssil de cruzeiro. Cerca de 90% dos drones utilizados no ataque foram abatidos pelas defesas aéreas da Ucrânia. Em Kharkiv, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas durante os bombardeios.



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