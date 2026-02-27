Logo R7.com
Drone russo é derrubado perto de porta-aviões francês na Suécia

Equipamento foi interceptado eletronicamente; embarcação participa de exercícios militares

Conexão Record News|Do R7

Um drone russo foi abatido eletronicamente pela Suécia a 13 km do porta-aviões francês. A marinha francesa confirmou que a embarcação continua as operações na região.




