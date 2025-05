‘É um decreto inconstitucional’, diz especialista sobre lei que restringe cidadania italiana

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (21), a especialista em cidadania italiana Andrea Ribeiro comenta o decreto que restringe a obtenção do direito . A nova lei ainda depende de sanção presidencial para entrar em vigor.



“É um decreto inconstitucional que fere fielmente a constituição italiana. [...] Ontem era o dia da festa de comemoração de 150 anos da imigração italiana no Brasil, e eles executaram esse decreto exatamente num dia que era para ser comemorado”, lamenta Andrea.



A especialista diz que as comunidades ítalo-brasileira, argentina e americana estão se unindo para amparar aqueles que moram no país e não têm a cidadania. “Nós estamos recomendando que, quem já está com o processo, já está com a documentação pronta, e queira continuar o processo de cidadania, não é momento de parar, e sim avançar via judicial”, completa.