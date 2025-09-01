É uma região extremamente sísmica, explica especialista sobre terremoto no Afeganistão

O Afeganistão sofreu nesta segunda-feira (1°) um terremoto de magnitude 6, deixando 800 mortos e quase 3.000 feridos, conforme a mídia estatal do país. Segundo os registros, o epicentro do tremor foi a 27 km de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, e o impacto mais severo foi em Kunar.



Foram anunciados pelo Ministério de Defesa 40 voos de resgate e transporte a fim de auxiliar na retirada dos mortos e feridos dos pontos atingidos.



Ao Conexão Record News , o especialista em sismologia da USP José Alexandre Nogueira explicou que, com a colisão frequente de duas placas tectônicas, a região se torna extremamente sísmica. Segundo ele, é muito difícil prever os tremores, e a precaução inclui soluções nas construções civis, o que é difícil em um país como o Afeganistão.



“Ter algum tipo de diretriz para a construção de casas, prédios, toda uma infraestrutura que consiga suportar os abalos sísmicos [...], mas isso nem sempre é possível, depende muito da economia do país e também de uma questão geopolítica", argumentou.



Segundo o Itamaraty, ainda não se teve uma confirmação de brasileiros entre as vítimas ou os feridos.