Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Embaixadas norte-americanas são alvos de ataques

Arredores do prédio em Oslo foram isolados para perícia após explosão; polícia investiga

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Após duas embaixadas norte-americanas terem sido atacadas durante o fim de semana, os Estados Unidos estão em alerta máximo para novas ações, que eles cogitam serem possíveis atos terroristas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Noruega
  • terrorismo
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.