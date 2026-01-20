Emmanuel Macron propõe cúpula do G7 nesta quinta (22)

O presidente francês, Emmanuel Macron, propôs a realização de uma cúpula do G7 na quinta-feira (22), em Paris, segundo mensagem divulgada por Donald Trump em uma rede social nesta terça-feira (20).



