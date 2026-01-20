Emmanuel Macron propõe cúpula do G7 nesta quinta (22)
Líder francês sugeriu convidar representantes da Dinamarca, Ucrânia, Rússia e Síria
O presidente francês, Emmanuel Macron, propôs a realização de uma cúpula do G7 na quinta-feira (22), em Paris, segundo mensagem divulgada por Donald Trump em uma rede social nesta terça-feira (20).
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Zelensky diz que é difícil imaginar trabalho ao lado da Rússia
Presidente ucraniano foi convidado a integrar grupo criado por Trump; Putin também recebeu convite
Canadá quer liderar nova ordem comercial global
Premiê assinou grande acordo com a China e quer dobrar exportações para outros países
Novas regras e tecnologia prometem reduzir sonegação bilionária
Apenas em 2023, a sonegação no Brasil chegou a cerca de R$ 600 bilhões
Rússia elogia plano de Trump de anexar Groenlândia
Segundo analistas, conflito pode causar fim do artigo cinco da Otan
Trump provoca aliados em postagens na madrugada
Usando IA, presidente postou fotos do controle dos EUA sobre Groenlândia, Canadá e Venezuela
Banco Central reduz novamente projeção da inflação
Índice Nacional de Preços ao Consumidor passou para 4,02% em 2026
Donald Trump diz que não pensa mais 'puramente em paz'
Líder norte-americano diz que mundo não estará seguro até que EUA controlem Groenlândia
Davos: organizadores cancelam participação de chanceler iraniano
Presença do ministro foi considerada inapropriada após onda de protestos violentos no Irã
Donald Trump deve participar do Fórum Econômico Mundial
Norte-americano vai se reunir com líderes empresariais globais na quarta-feira (21)
Inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda (19)
Programa oferece 274 mil vagas em 7.300 cursos superiores de instituições federais e estaduais
Premiê do Japão dissolve parlamento e convoca eleições
Sanae Takaichi quer mais apoio para governar; votação está marcada para 8 de fevereiro
Juros altos são entrave para crédito à indústria
Pesquisa mostra que, de cada dez empresas industriais, oito têm dificuldade para obter crédito
Quase um terço dos cursos de medicina é mal avaliado
Dos 351 cursos participante do exame, 107 tiveram resultado considerado insatisfatório
FGC começa a devolver dinheiro de clientes do Banco Master
Ação ocorre dois meses depois da liquidação da instituição pelo Banco Central